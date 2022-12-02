«Я бы вошел»: Никита Джигурда готов быть рабом Волочковой

Актер Никита Джигурда сделал откровенное заявление, касающееся его отношений с экс-примой Большого театра Анастасией Волочковой. Звезды много времени проводят вместе, но звезда кино уверял, что их связывает исключительно дружба. Теперь он заговорил по-другому.

Знаменитость признался, что балерина для него – особенная женщина, которая может позволить себе иметь не одного любовника, а сразу несколько. И Никита изъявил желание войти в их число!

«Я бы вошел в гарем к богине Волочковой и хорошо бы себя чувствовал. Я считаю, что есть такие женщины, такие богини, которые достойны, чтобы иметь гарем. Не только мужикам иметь гарем из женщин», – объяснил звезда в разговоре с 5-tv.ru.

При этом Джигурда отметил, что является «духовным другом» балерины. И вообще, относится к ней, как к дочери. А многочисленные неприличные выходки, поцелуи и объятия он назвал «троллингом» общества и журналистов. Звезды якобы так просто развлекаются.

Напомним, что актер много лет счастлив в браке с фигуристкой Мариной Анисиной, которая живет во Франции с их общими детьми. В интервью мужчина рассказывал, что любимая разрешает ему «щупать богиню Волочкову за грудь и попку». При этом звезда держит себя в руках и не претендует на «междуножный храм» другой женщины.

Ранее мы писали о том, как Волочкова и Джигурда развлекались на камеру. Актер был в одной простыне, а танцовщица в маечке и мини-шортах.