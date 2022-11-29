Никита Джигурда рассказал о своем секрете классного секса

61-летний Никита Джигурда находится в прекрасной форме и не раз заявлял, что не прочь пофлиртовать с красивыми девушками. Тем более, что, по его словам, он точно знает, как доставить прекрасным дамам удовольствие.

Актер считает, что секрет хорошего секса заключается в том, чтобы слушать свою партнершу и «боготворить» ее. Джигурда подчеркнул, что для мужчины в этом плане очень важно воспитание, и он должен в первую очередь слушать и понимать, чего хочется девушке, тогда близость будет действительно «классной».

По мнению артиста, у молодого поколения отсутствует сексуальное воспитание, поэтому они в процессе зациклены только на себе. А это главная ошибка в получении удовольствия.

Отметим, что, несмотря на возраст, Никита Джигурда продолжает удивлять поклонников своим поведением. Недавно он устроил вместе с Анастасией Волочковой вакханалию на камеру. Артисты сымитировали половой акт. Балерина извивалась перед Джигурдой и стонала, а актер ей подыгрывал в этом.