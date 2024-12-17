«Больше ЦУМа»: Иосиф Пригожин высказался о размерах гардеробной Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о размерах гардеробной народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Его слова приводит Пятый канал.

Недавно музыкант рассказал, что его гардеробная занимает площадь в 400 квадратных метров. При этом Пригожин опроверг это заявление. По мнению продюсера, Киркоров поскромничал, и в действительности одежда знаменитости занимает намного больше места в доме.

«Мне кажется, что он приуменьшил. Мне кажется, там тысяча. Мне кажется, у него гардероб больше, чем магазин ЦУМа», — поиронизировал Пригожин.

Ранее Иосиф Пригожин поддержал Филиппа Киркорова и тоже заявил об обиде на блогершу Анастасию Ивлееву. Продюсер признался, что у него остался «большой осадок» после общения с инфлюэнсершей.

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