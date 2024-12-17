«Я сейчас вызову полицию»: Филипп Киркоров угодил в скандал с девушкой прямо на красной дорожке

Певец Филипп Киркоров попал в скандал на премьере своего нового фильма «Братья» в Москве. На красной дорожке неожиданно появилась неизвестная девушка, которая рвалась к артисту, но ее не пустили, угрожая «вызвать полицию». Об этом сообщает mk.ru.

Накануне в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве состоялась премьера комедийного фильма Марка Горобца «Братья». Главные роли в картине исполнили Филипп Киркоров и Денис Дорохов. Мероприятие получилось запоминающимся из-за скандала, случившегося с участием певца. Перед показом картины на красной дорожке внезапно появилась неизвестная блондинка в красном белье и коротком платье. Девушка с рюмкой водки и бутербродом с салом стремилась пообщаться с артистом.

Однако направиться в сторону Филиппа Киркорова гостье помешал охранник, который заявил, что «с алкоголем нельзя», и это возмутило блондинку.

«Ну я просто хочу выпить водки с Филиппом Киркоровым. Почему я не могу этого сделать?» — высказалась незнакомка.

Позднее выяснилось, что дамой в откровенном наряде оказалась коллега артиста, певица Виктория Целикова, но и это не помогло. Когда гостья решила приблизиться к Филиппу Киркорову с другой стороны, охранник уже пригрозил ей.

«Я сейчас вызову полицию», — заявил мужчина.

Виктория Целикова продолжала стоять на своем и лишь ответила: «Вызывайте!». Однако в этот момент стало известно, что показ картины уже начался. Певец сообщил журналистам, что «побежал», и удалился в зрительный зал, и на этом скандальная история с блондинкой закончилась.

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