«Большая проблема и трагедия»: от чего пришлось отказаться Лолите ради мини-платья с воланами

Певица Лолита вновь вышла в свет в мини-платье с пышными рукавами. В нем артистка появилась на Премии МУЗ-ТВ 2024, которая проходит 14 июня в СК «ЦСКА Арена». Исполнительница хита «На Титанике» рассказала корреспонденту сайта «Страсти», как выбирала образ, и от чего ей пришлось отказаться, чтобы влезть в наряд.

За две недели до премии певице пришлось убрать из рациона жареную картошку, мороженое и даже фрукты.

«Я ела много фруктов, и это оказало мне медвежью услугу. Неделю назад это платье так на мне не смотрелось. Отказала себе в черешне — это была самая большая проблема и трагедия», — пояснила 60-летняя звезда.

Платье певица присмотрела за полгода до мероприятия. Из-за импортозамещения ей приходится заранее выбирать образ. Накануне, напомним, она уже вышла в нем в свет на одной из московских вечеринок. Наряд больше напоминает боди, у которого есть необычный элемент — кусок ткани, развивающийся между ног артистки.

В Сети исполнительницу начали критиковать за слишком смелый образ, но кому-то наоборот он показался ярким и необычным.