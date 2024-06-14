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Опубликовано 14 июня 2024, 10:07
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60-летняя певица Лолита Милявская вышла на сцену в коротком платье с воланами

60-летняя певица Лолита Милявская вышла на сцену в коротком платье с воланами

© Starface.ru

60-летняя певица Лолита Милявская вышла на сцену в коротком платье с воланами. Мария Погребняк поделилась кадрами с концерта в личном блоге.

В Москве состоялась закрытая вечеринка, главным хедлайнером которой стала Милявская. Для своего выступления певица выбрала провокационный образ. Она надела облегающее, короткое платье, больше похожее на боди. Рукава и низ наряда были украшены объемными воланами. Милявская дополнила образ короткой стрижкой и макияжем с акцентом на глаза.

Судя по видео Марии, Лолита чувствовала себя уверенно. Она прыгала на сцене, заряжала зрителей энергией, исполняя свои главные хиты.

60-летняя певица Лолита Милявская вышла на сцену в коротком платье с воланами

© Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

«Лолита, восхищаюсь тобой! Бешеная энергетика! Обожаю», — высказалась Погребняк.

Ранее певица Лолита рассказала о процедуре, впервые сделанной в 60 лет. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что раскрыты подробности романа Никиты Кологривого и Агаты Муцениеце.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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Лолита Милявская