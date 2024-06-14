60-летняя певица Лолита Милявская вышла на сцену в коротком платье с воланами
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60-летняя певица Лолита Милявская вышла на сцену в коротком платье с воланами. Мария Погребняк поделилась кадрами с концерта в личном блоге.
В Москве состоялась закрытая вечеринка, главным хедлайнером которой стала Милявская. Для своего выступления певица выбрала провокационный образ. Она надела облегающее, короткое платье, больше похожее на боди. Рукава и низ наряда были украшены объемными воланами. Милявская дополнила образ короткой стрижкой и макияжем с акцентом на глаза.
Судя по видео Марии, Лолита чувствовала себя уверенно. Она прыгала на сцене, заряжала зрителей энергией, исполняя свои главные хиты.
«Лолита, восхищаюсь тобой! Бешеная энергетика! Обожаю», — высказалась Погребняк.
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