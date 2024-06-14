«Это был классный подгон»: Лолита Милявская получила необычный подарок от Королевой

В Москве состоялась премия МУЗ-ТВ 2024, гостьей которой стала Лолита Милявская. Артистка находилась в хорошем настроении и охотно общалась с прессой. В эксклюзивной беседе с корреспондентом сайта «Страсти» Лолита рассказала о необычном подарке от Наташи Королевой.

Как выяснилось, Королева подарила коллеге «потрясающее сало» и самогон. Милявская с досадой заявила, что ей не удалось попробовать подарок Наташи. По словам певицы, она отказалась от сала, чтобы не портить фигуру перед премией МУЗ-ТВ.

«Не знаю, сама она делала сало или нет. Честно скажу, что это был такой классный подгон. Но я давно не пью, самогон передариваю музыкантам. Сало обязательно попробую, но вчера не стала», — высказалась знаменитость.

Ранее 60-летняя певица Лолита Милявская вышла на сцену в коротком платье с воланами. Подробности читайте в этой новости.