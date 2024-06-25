Анфиса Чехова раскрыла секрет воспитания детей

По мнению артистки, в воспитании детей необходимо сначала воспитать себя, поскольку ребенок будет копировать поведение родителей.

«Если папа обижает маму, то ребенок вполне может начать обижать девочек. Ну, либо от обратного. Если он слишком переживает за маму, может, наоборот, усвоить, что никогда так делать нельзя», — заявила звезда.

Телеведущая отметила, что старается работать над собой. Она уточнила, что в семье нужно придерживаться здоровых отношений между отцом и матерью даже в случае, если брак уже разрушен. Ребенка нельзя учить ненависти к одному из родителей и ставить его перед сложным выбором, поскольку он любит обоих, добавила она.

Напомним, Анфиса Чехова растит 12-летнего сына от актера Гурама Баблишвили, с которым рассталась весной 2017 года. Телеведущая рассказывала, что рассталась с отцом ребенка, поскольку «устала быть основным локомотивом» в семье, позднее актер публично признался, что не был верен в браке, и просил прощения у бывшей супруги.

Ранее Анфиса Чехова раскрыла секрет избавления от негативных мыслей.