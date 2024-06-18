Телеведущая Анфиса Чехова раскрыла свой главный страх

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала о своем главном страхе в жизни. По ее словам, больше всего на свете она боится, что выйдет на сцену и резко забудет все слова. Об этом она рассказала Kp.ru.

Артистка призналась, что, как бы комично это ни звучало, но она действительно не страшится ничего так, как позора во время выступления. Оказалось, что даже сюжеты ее плохих снов связаны с тем, что она на публике не знает, что сказать.

«Это мой самый главный страх! Я сейчас не шучу. Если мне снятся кошмары, то в них я всегда на сцене и не знаю текст», - рассказала Чехова.

К слову, недавно телеведущая похвасталась, что сильно похудела. Ей удалось сбросить 30 килограммов, и этот результат дался ей крайне непросто. По ее словам, на протяжении девяти лет она отказывалась от сахара, меняла образ жизни, мышление. Анфиса отметила, что нельзя просто «не жрать». Это не работает. Чтобы быть стройным, нужно полностью меняться, и только так можно добиться красивой фигуры.

Ранее Анфиса Чехова призналась, что несколько лет назад была в депрессии.