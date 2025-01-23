Александру Домогарову пришлось извиняться после премьеры спектакля «Роман». Об этом сообщает aif.ru.

22 января в Театре Российской Армии состоялась генеральная репетиция спектакля «Роман» с участием Александра Домогарова. Премьера прошла в формате генеральной репетиции, однако спрос на билеты был так высок, что все места раскупили.

Зал аплодировал в конце постановки артистам, которые вышли на поклон к зрителям. Однако исполнителя роли Воланда Александра Домогарова в этот момент на сцене не было.

На следующий день актер объяснил, почему не вышел на поклоны.

«Первое — хочу за это извиниться! Но! Я знал, за многие годы, проведенные в театре, что на сдачу худсовета, пресс-показ, генеральный прогон артисты на поклон не выходят. Это считается внутренним показом, поэтому всегда так и было. Но ввиду такого успеха поклоны были, а я уже начал снимать грим. Поэтому не вышел, извините!» — рассказал он.

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