«Больно смотреть»: почему сын Паши Техника отказался идти на его похороны

Экс-жена Паши Техника сообщила, что сын отказался ехать на похороны отца. Ева Карицкая рассказала об этом в Telegram-канале.

По словам Евы, она боялась говорить сыну о смерти отца. Звездная мама не знала, какой может быть реакция наследника. Однако мальчик отреагировал на кончину родителя сдержанно, при этом отказавшись идти на похороны. Экс-жена Паши призналась, что ей больно от происходящей ситуации.

«Больно смотреть на сына, который отказался ехать на похороны, потому что ему будет еще грустнее — так он мне сказал. Боже, за что?» — высказалась Ева.

Напомним, Паша умер в Таиланде после отравления неизвестным веществом. Чтобы спасти рэпера, из Москвы были привезены врач и лекарства, но все оказалось тщетным.

11 апреля состоялось прощание с Техником. Возле храма собрались родственники, друзья и толпа поклонников рэпера.

Ранее экс-жена Паши Техника Карицкая нашла в квартире рэпера в Таиланде матрас в крови. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что мать умершего в Таиланде Паши Техника расплакалась у белоснежного гроба сына.