«Болезни, с которыми он долго боролся»: Сергей Мазаев рассказал о проблемах со здоровьем у Николая Расторгуева

У певца Николая Расторгуева были болезни, с которыми он боролся длительное время. Об этом сообщил его друг, солист группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев.

Комментарий музыканта приводит издание «Абзац».

«У него были болезни, с которыми он долго боролся», - поделился Мазаев.

Он отметил, что в жизни артиста были сложные периоды, связанные со здоровьем. Однако раскрывать, о чем идет речь, Мазаев не стал: говорит, что «неудобно».

Комментируя здоровье Расторгуева в последнее время, артист заявил, что «он чувствовал себя вполне нормально».

Мазаева обеспокоила новость о госпитализации музыканта. Однако он пока не связывался с другом, чтобы узнать подробности, узнало издание.

Напомним, информация о госпитализации Расторгуева появилась днем 5 апреля. Его представители опровергли это - администратор группы назвал сообщения чушью. Однако концерт артиста в Тюмени, который планировался на 5 апреля, был отменен за несколько часов до начала мероприятия.