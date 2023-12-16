Более 400 людей остались без работы из-за Елены Блиновской

Из-за ареста счетов Елена Блиновская лишилась более 400 сотрудников, занимавшихся организацией и продвижением ее марафонов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Блогерша не могла выплачивать зарплату с арестованных счетов, из-за чего пиарщики, айтишники и кураторы остались без работы. В среднем сотрудники получали 60 тысяч рублей ежемесячно. За эти деньги они помогали королеве марафонов в реализации и продвижении ее курсов.

Однако, по данным источника, финальный расчет все уволенные сотрудники все же получили.

Недавно стало известно, что злоумышленники взломали аккаунт Елены Блиновской на Госуслугах. Мошенники сразу начали выкачивать данные, предоставленные ФНС РФ. Все опубликованные сведения о долге блогерши, а также информация о его ликвидации – фейк.

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