Седьмая жена Игоря Саруханова назвала причину развода с 67-летним музыкантом

Седьмая жена музыканта Игоря Саруханова рассказала, почему брак распался через год после свадьбы. 37-летняя дизайнер Леся Садовская также призналась, что брала фамилию звездного мужа, но теперь намерена с ней расстаться.

«Обязательно поменяю фамилию на Садовскую, когда появится время. Это фамилия моей прабабушки, она и сейчас является моим творческим псевдонимом», — сказала она порталу StarHit.

Как ранее заявил Саруханов, причиной развода стала ревность супруги к поклонницам и недоверие собственному мужу. Однако у Леси другой взгляд на ситуацию.

«Это самая смешная ложь, которую я когда-либо слышала. Но, как говорила Раневская: «Перебивать жалко — человек же старается». Конечно, причина в другом, но это я оставлю для самых близких», - отметила дизайнер.

Она поблагодарила музыканта за все хорошее и пожелала ему обрести мудрость после семи браков.

67-летний Саруханов похудел на 20 килограммов ради молодой жены, сменил прическу и стиль. Сейчас он не исключает, что отправится в загс в восьмой раз с очередной возлюбленной, так как рассчитывает на рождение детей.

Ранее мы писали, что Игорь Саруханов худел с помощью личного коуча, который составлял рацион питания и следил за тем, чтобы музыкант не потреблял больше 1000 калорий. Добившись первых успехов, певец понял, что «попал на деньги», так как потребовалось сменить весь гардероб с 58-го размера на 52-й.