«Приходилось пить препараты»: Петр Кучеренко принимал успокоительные после шокирующей смерти отца

Умерший в самолете муж певицы Дианы Гурцкой Петр Кучеренко в последнее время плохо спал. На его состоянии сказалась смерть отца – новость об этом была в буквальном смысле шокирующей для мужчины.

Об этом рассказала певица Анна Калашникова. По мнению артистки, уход из жизни родного человека сильно подкосил Кучеренко.

При этом «врачи не предсказывали какого-то… летального исхода». Но могло быть так, что человек держался в стрессовой ситуации, а потом организм дал сбой, предположила она.

Калашниковой было известно о некоторых проблемах Кучеренко.

«Он плохо спал. Я знаю, что не мог уснуть. То есть приходилось какие-то даже препараты… Успокоительное, чтобы снова сон наладить», - сообщила она Пятому каналу.

Напомним, муж Гурцкой умер 20 мая во время возвращения из командировки. Смерть наступила на борту самолета.

Ранее звучала информация, что Кучеренко мог скончаться из-за приема антидепрессантов. Он принимал таблетки горстями, но препараты не помогали решить проблему со сном. Не исключено, что они спровоцировали сердечный приступ.