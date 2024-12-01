«Боится Ксюшу»: Айза резко прокомментировала давний конфликт Водонаевой и Бородиной

Айза-Лилуна Ай осудила Алену Водонаеву, которая прокомментировала новые отношения Ксении Бородиной.

Недавно бывшая жена рэпера Гуфа заявила о желании помириться со своей заклятой подругой Водонаевой. Однако сама Алена такого рвения не оценила, сообщив, что она никогда не дает второго шанса людям, предавших ее доверие: однажды Айза угрожала телеведущей раскрыть ее личные секреты публике. На дне рождения Виктории Бони Водонаева заявила, что после таких угроз никакого общения быть не может.

Кроме того, на этом же мероприятии телеведущая коснулась отношений Ксении Бородиной с Николаем Сердюковым. Тогда Алена сказала, что, несмотря на сложные взаимоотношения, телеведущая является достойной женщиной, которой нужен подходящий мужчина, чего нельзя сказать о Николае.

Айза, увидев данный комментарий со стороны Алены, также высказалась по поводу данной ситуации. По словам блогерши, Водонаева очень странно прокомментировала отношения Бородиной. Лилуне Ай показалось, что девушка просто испугалась данного вопроса и прокомментировала его аккуратно, чтобы не раздувать нового конфликта с Ксенией.

«Ой, боится Ксюшу. И подлизала, и предостерегла, и уколола. Обожаю, когда советы про отношения дают те, кто в них не особо шарит. Если что, я тоже не шарю», — миролюбиво заключила экс-жена Гуфа в Telegram-канал AIZA-LILUNA.

Ранее мы писали о том, что Курбан Омаров с беременной женой и Бородина с Сердюковым встретились на премии.

Также сообщалось, что Гуф в рехабе пересматривает свои клипы и питается фастфудом.