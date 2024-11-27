Опубликовано 27 ноября 2024, 19:361 мин.
Курбан Омаров с беременной женой и Бородина с Сердюковым встретились на премии
Курбан Омаров с женой и Бородина с Сердюковым появились на премии «Блогема».
© Starface.ru
Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров с беременной женой Валерией посетили премию «Блогема» в Москве. На мероприятии также присутствовали сама Бородина и ее возлюбленный Николай Сердюков.
О «встрече века» сообщил Telegram-канал «Звездач».
Омаров выбрал для премии деловой костюм. Его жена была в обтягивающем длинном платье с разрезом на левой ноге.
После них на премию приехали Бородина с бойфрендом. Ксения была в строгом костюме, а Николай выбрал поло черного цвета, темные брюки и кеды.
«Пока драки не было», - подписал источник кадры выхода пар на красную дорожку.
Ранее Бородина объяснила, почему Сердюков живет у нее дома. Блогер осознанно пошла на этот шаг ради собственного комфорта.
Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал «Звездач»
Автор:Лилия Караева