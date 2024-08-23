Богдан Титомир чуть не упал с лестницы и едва не уронил декорации в Сочи
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57-летний певец Богдан Титомир чуть не упал с лестницы на «Новой волне» в Сочи. Заодно артист едва не уронил декорации.
На появление исполнителя обратил внимание Telegram-канал «Звездач».
Рэпер прошел мимо прессы. Журналисты приветствовали его словами: «Богдан, добрый день».
Титомир был в пестром костюме, головном уборе и солнцезащитных очках. Он вальяжно прошел мимо прессы, а на лестнице артиста «занесло». Музыкант облокотился на декорации, но они устояли.
Ранее сообщалось, что на «Новую волну» также прибыли певец Григорий Лепс и его 18-летняя спутница Аврора Киба. У исполнителя интересовались, когда состоится свадьба. Но певец дал резкий ответ и заявил, что скоро будут похороны.
Также на «Новую волну» прибыл 50-летний артист Андрей Губин. Он не выступал с 2005 года. 23 августа артист тоже не собирается петь.