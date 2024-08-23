НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 августа 2024, 20:27
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«Скоро будут похороны»: Григорий Лепс резко ответил на вопрос о свадьбе

Лепс прибыл на «Новую волну» с Кибой и на вопрос о свадьбе заявил о похоронах.
«Скоро будут похороны»: Григорий Лепс резко ответил на вопрос о свадьбе

© Starface.ru

Певец Григорий Лепс приехал на «Новую волну» в Сочи с 18-летней Авророй Кибой. Журналисты спросили, когда свадьба, но получили резкий ответ.

Соответствующее видео приводит Telegram-канал «Звездач».

Киба первой вышла из машины и ждала Лепса. Когда появился 62-летний певец, журналисты спросили: «Григорий Викторович, когда свадьба?»

Вопрос о бракосочетании не понравился артисту. Лепс резко ответил: «Скоро будут похороны, скорее всего, у вас».

Затем пара проследовала в зал. Киба улыбалась – по всей видимости, она оценила ответ избранника.

Ранее певец SHAMAN назвал Лепса близким другом. Он признался, что может созваниваться с ним в 2-3 ночи, певцы часто встречаются. При этом Ярослав был уверен, что не заслужил друзей, но говорит – «судьба подарила» ему лучшего друга в лице Лепса.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Telegram-канал «Звездач»
Автор:Лилия Караева
Теги:
Григорий Лепс
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