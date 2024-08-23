«Скоро будут похороны»: Григорий Лепс резко ответил на вопрос о свадьбе

Певец Григорий Лепс приехал на «Новую волну» в Сочи с 18-летней Авророй Кибой. Журналисты спросили, когда свадьба, но получили резкий ответ.

Соответствующее видео приводит Telegram-канал «Звездач».

Киба первой вышла из машины и ждала Лепса. Когда появился 62-летний певец, журналисты спросили: «Григорий Викторович, когда свадьба?»

Вопрос о бракосочетании не понравился артисту. Лепс резко ответил: «Скоро будут похороны, скорее всего, у вас».

Затем пара проследовала в зал. Киба улыбалась – по всей видимости, она оценила ответ избранника.

Ранее певец SHAMAN назвал Лепса близким другом. Он признался, что может созваниваться с ним в 2-3 ночи, певцы часто встречаются. При этом Ярослав был уверен, что не заслужил друзей, но говорит – «судьба подарила» ему лучшего друга в лице Лепса.