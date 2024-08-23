Страдающий тяжелым заболеванием Андрей Губин впервые за 19 лет вышел в свет

Певец Андрей Губин впервые за 19 лет посетил светское мероприятие. 50-летний артист прилетел в Сочи на музыкальный конкурс «Новая волна», где 23 августа состоится его творческий вечер.

Выйдя из автомобиля, исполнитель хита «Мальчик-бродяга» сразу же заявил окружившим его журналистам, что петь сегодня не будет.

На вопрос представителей СМИ о том, видел ли он заранее выступление артистов, которые будут исполнять его хиты, Губин ответил, что не был на репетиции.

«Я пока не слышал, кто как перепел мои песни», — сказал певец, добавив, что последний раз выходил на сцену в 2005 году.

Нервно оглядываясь по сторонам, звезда 90-х в окружении охраны быстро проследовал в зал. Видео опубликовал Telegram-канал StarHit.

Для мероприятия Андрей выбрал свободное худи с капюшоном и синие джинсы. В руках артист держал синюю ветровку и рюкзак. При этом на его лице заметен сильный загар. Кроме того, певец сделал молодежную прическу.

Ранее Андрей признался, что по контракту обязан присутствовать на «Новой волне». Он пояснил, что не смог отказать композитору Игорю Крутому, который ежегодно организует конкурс.

Напомним, Андрей Губин много лет не выступает, так как страдает от неврологической болезни - лицевой двусторонней прозопалгии. Из-за недуга у звезды есть проблемы с дыханием, мимикой и дикцией.