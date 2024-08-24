«Бог нас свел вместе»: Люся Чеботина рассказала о знакомстве с новым возлюбленным

Люся Чеботина впервые высказалась о своих новых отношениях и рассказала о знакомстве с мужчиной.

Исполнительница хита «Солнце Монако» долгое время отказывалась афишировать личную жизнь после расставания с артистом Юрием Киселевым. Однако ее поклонники стали подозревать в новых отношениях с норвежским футболистом Матиасом Норманном. Певица публиковала фотографии в социальных сетях, где она стоит в обнимку с мужчиной, но лица его не показывала.

Артистка на дорожке международного конкурса «Новая волна» поделилась, историей, когда впервые встретились с новым возлюбленным. По словам Чеботиной, они познакомились задолго до того, как начали встречаться. Потом жизнь развела их по разным углам.

«Мы какое-то время общались, и потом наши дороги разошлись. Мы тогда, к сожалению, не встречались, возможно, по какой-то моей глупости. Спустя год получилось так, что Бог нас свел вместе, и вот теперь все хорошо», — сообщила звезда в беседе с изданием Super.

Кроме того, Люся заявила, что о ней никогда в жизни так не заботились, как Матиас.

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