«Мной повелевает, ничего не готовит»: Губин рассказал о своей девушке, с которой остановился на Красной поляне

Певец Андрей Губин рассказал о своей девушке после творческого вечера. Артист приехал с ней в Сочи – остановился на Красной поляне.

Он проговорился о девушке в беседе с журналистами. Соответствующее видео приводит Telegram-канал «Звездач».

У певца спросили, что он будет делать и какие планы в Сочи. «Я на Красной поляне остановился. Я там всегда останавливаюсь. Погуляем с девушкой, а там посмотрим».

Артист назвал ее знакомой и уточнил, что в данный момент ухаживает за спутницей. Также стало известно, что она не любит ходить в горы. «Сама мной повелевает», - пожаловался певец.

На вопрос, строит ли девушка его, певец сказал: «Меня тоже трудно построить».

Имени возлюбленной Губин не раскрыл – заявил, что скажет потом.

Журналисты интересовались, молодая ли она, и привели в качестве примера 18-летнюю Аврору Кибу – девушку певца Григория Лепса. Они спрашивали, нормально ли, если у избранницы такой возраст.

«Может быть, нормально. Главное, чтобы любовь была. Лепс - мужчина в форме», - произнес Губин.

На вопрос, какое любимое блюдо делает девушка, певец сказал: «Ничего не готовит, по ресторанам ходим».

Ранее сообщалось, что Губин впервые за много лет вышел в свет. Он также рассказал, что 23 августа петь не будет.