«Подача послабее»: продюсер высказался о кавере Люси Чеботиной на хит Лолиты

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко отреагировал на запись Люсей Чеботиной кавера на хит «Пошлю его на» Лолиты Милявской. Его слова приводит сайт «Страсти».

«Оригинальная версия в исполнении Лолиты, конечно же, в плане подачи, напора, энергетики мощнее звучит, нежели кавер. Лолиту сложно в этом плане перепеть, потому что она очень харизматичная, артистичная. Поэтому просто стабильный бит и ровное звучание, ровное исполнение этой песни — не лучший вариант. Все-таки я предпочтение отдаю именно оригинальной версии хита», — заявил Рудченко.

Музыкальный критик подчеркнул, что при создании кавер-версий перед молодыми артистами стоит важная задача — не испортить оригинал.

«Конечно, здорово, когда молодежь делает качественные кавер-треки, но именно так, чтобы не испортить оригинал. Кстати, в случае „Пошлю его на“ Чеботиной все очень похоже. То есть Люся не испортила хит, просто подача послабее, чем у Лолиты. Когда молодые артисты не портят оригинал, тогда песня приобретает вторую жизнь», — уточнил продюсер.

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