Боец ММА Хабиб Нурмагомедов закрыл долг перед ФНС в 302 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В августе 2024 года судебные приставы арестовали имущество Хабиба из-за долгов. Также под блок попали счета, связанные с благотворительной деятельностью спортсмена, и были закрыты его фирмы. Одна из них занималась туризмом. Известно, что мера действует до сих пор.

На данный момент Хабиб не комментировал проблемы с налоговой.

Ранее 33-летняя блогерша Настя Ивлеева погасила долг перед налоговой в 3,7 млн рублей. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Конор Макгрегор назвал Хабиба Нурмагомедова нищим после блокировки счетов.