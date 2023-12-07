Боец Хабиб Нурмагомедов спустя 7 лет ответил на сообщение актера Ивана Янковского. Об этом информирует Telegram-канал «Антиглянец».

В 2016 году Хабиб провел серию победных боев. После очередного выигрыша ему написал Янковский со словами поддержки. «Ты лучший, мы все об этом знаем! Потрясающий боец», — обратился Иван к спортсмену.

7 лет назад Хабиб оставил без ответа сообщение актера. Однако на днях он прервал молчание и отметил успехи Ивана. «Теперь ты круче», — лаконично написал боец.

Ранее мы писали о том, что актеры Диана Пожарская и Иван Янковский впервые за долгое время вышли в свет. Супруги посетили премьеру сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». Отмечается, что Янковский сменил имидж, поэтому его трудно было узнать. Подробности смотрите в этой статье.

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