Опубликовано 08 октября 2024, 09:461 мин.
Блогеры Валерия и Артем Чекалины решили обжаловать домашний арест
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Блогеры Валерия и Артем Чекалины решили обжаловать домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.
По информации источника, блогеры и их бизнес-партнер Роман Вишняк подали апелляционную жалобу на решение суда о домашнем аресте.
Напомним, что на Чекалиных возбуждено уголовное дело о незаконном выводе из страны более 250 млн рублей с использованием подложных документов. По данным СМИ, экс-супруги за 2 года вывели в ОАЭ свыше 1 млн долларов.
Ранее Валерия Чекалина дала признательные показания по делу о денежном переводе за рубеж. Подробности читайте в этой новости.
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