Налоговая заблокировала счета компании певицы Аниты Цой, выпускающей соленья. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Широко разрекламированная знаменитостями компания, производящая соленья от Аниты Цой, оказалась проблемной. По данным журналистов, ООО «Фудстар» не предоставила вовремя налоговую декларацию. Теперь налоговая заблокировала счета организации.

Анита Цой позиционирует свою компанию «Цойкины рецепты» как консервированную эко-продукцию Premium class. Утверждается, что знаменитость сама выращивает ингредиенты на своей ферме и лично закатывает их в банки. 1 кг огурцов обойдется покупателям в 850 рублей, а 250 г варенья — в 590 рублей.

Анита Цой пока никак не комментировала проблемы компании с налоговой.

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