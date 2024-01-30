Блогершу Виолетту Чиковани избили в Волгограде

Блогершу и певицу Виолетту Чиковани избили на съемках в Волгограде. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Как призналась артистка, она подверглась избиению со стороны участницы нового телешоу, с которой она прежде не была знакома. В результате у нее образовались ссадины и кровоподтеки на лице, также нападавшая выдрала у блогерши клок волос. ЧП произошло прямо во время съемочного процесса, из-за чего Чиковани вынужденно наложили грим, чтобы замаскировать результаты нападения.

Чиковани уточнила, что уже посетила травмпункт, чтобы «снять побои». Знаменитость собирается судиться с оппоненткой. При этом причины конфликта блогерша решила не раскрывать.

«Пока я оборонялась, она об меня же вывихнула и вывернула в другую сторону два пальца. Но я не подняла руку. И не собираюсь. Это мой принцип», — рассказала артистка.

Ранее певец Шура прошелся по Виолетте Чиковани, назвав ее «мерзкой» и «дешевой».

Также Чиковани объяснила, почему появилась на ковровой дорожке премии «Звезды хайпа» в провокационном платье.