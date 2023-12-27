«Мерзкая и дешевая»: Шура набросился на блогершу Виолетту Чиковани

Певец Шура назвал блогершу Виолетту Чиковани «мерзкой» и «дешевой», об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Встреча двух знаменитостей закончилась громким скандалом. Блогерша Виолетта Чиковани попросила записать видео с музыкантом для своей мамы, Шура сначала согласился, а когда Чиковани замялась, то он тут же развернулся и отошел от камеры.

После этого блогерша попыталась догнать музыканта, но тот уже был настроен негативно и отказался записывать ролик.

«Я тебя изобью! Да мерзкая ты, дешевая!» — вышел из себя Шура.

Чиковани пыталась узнать, почему певец отказал ей в съемках, однако конкретной причины так и не услышала.

«Маму не уважаете мою? Меня не уважаете? Зачем же такие вещи вы говорите?» — задалась вопросом она.

При этом Чиковани отметила, что не лезла к Шуре специально, они встретились на мероприятии Алены Жигаловой, где вместе проводили время под прицелами камер журналистов.

Ранее мы писали о том, что артиста Шуру экстренно госпитализировали с микроинсультом во время отдыха в Крыму.