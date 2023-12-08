Блогер Виолетта Чиковани объяснила, почему вышла в свет в провокационном платье

Блогер и участница проекта «Последний герой» Виолетта Чиковани посетила премьеру гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит». В беседе с корреспондентом сайта «Страсти» она призналась, что столкнулась с хейтом после появления в провокационном платье на ковровой дорожке премии «Звезды хайпа».

По словам Виолетты, успешным людям всегда завидуют, поэтому она привыкла к негативным комментариям. Блогер пояснила, что просто старалась соответствовать мероприятию.

«Всегда надо подстраиваться под мероприятие, есть определенный дресс-код. Премия называлась «Звезды хайпа», поэтому у нас получилось хайпануть», - сказала Чиковани.

Кроме того, она рассказала, что на мероприятии встретилась с бывшей балериной Анастасией Волочковой, с которой ранее находилась в ссоре.

«Она классная. Я всегда говорила, что она хороший человек, просто бывают определенные состояния и настроения, когда человек не готов к нормальному общению. Я просто не хочу ни перед кем опускаться, я веду себя так, какая я есть. Она меня не задела и не обидела, я знаю себе цену», - высказалась Виолетта об отношениях с Волочковой.

Ранее мы писали, что блогер Маргарита Чиковани появилась на светском мероприятии в черном вечернем платье в пол с большим вырезом сзади, открывающим спину и ягодицы.