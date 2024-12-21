«Свидание у нас было в Дубае»: Mia Boyka рассказала об отношениях с ЮрКиссом

Певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом Mia Boyka (Миа Бойка) откровенно рассказала о том, что ее связывает с Юрием Киселевым, известным как ЮрКисс.

Весной исполнительница появилась на красной дорожке под руку с Киселевым и спровоцировала слухи о романе с певцом, а также вызвала недовольство певицы Люси Чеботиной, которая тяжело переживала расставание с Юрием.

Как заверила Mia, романа с Киселевым у нее не было. При этом молодой человек помог ей завершить сотрудничество с продюсером T-Killah.

«Потом я отдала 30 миллионов ему, а он отдал мое имя мне. И теперь товарный знак принадлежит мне», — пояснила певица.

Вместе с тем, Mia призналась, что ЮрКисс однажды пригласил ее на романтическое свидание.

«Свидание у нас было в Дубае. Был ужин. Он заехал за мной. Позвал на ужин неожиданно. У меня из одежды не было с собой платьев. Он всегда выбирает рестораны такие, в которые в платьях и шортах нельзя», — разоткровенничалась артистка в шоу «Сплетни-шейкер» на МУЗ-ТВ.

При этом в одном из последних интервью Киселев заявил, что его сердце свободно и он не планирует создавать семью в ближайшие годы из-за большой занятости.

Ранее стало известно, что певицы MIA BOYKA и Люся Чеботина дружили до тех пор, пока, по мнению второй исполнительницы, коллега по сцене ее не предала. Люся уличила бывшую подругу в пиар-романе с ее экс-возлюбленным ЮрКиссом.