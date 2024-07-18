Блогерша рискует получить 8 лет заключения за роман с несовершеннолетним Кемстачем

23-летней блогерше Эвелине Лунаком может грозить заключение за роман с 15-летним актером Леоном Кемстачем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Эвелину подозревают в романе с актером, который младше на 8 лет. Сначала девушка столкнулась с критикой подписчиков, затем на блогершу написали обращение в инспекцию по делам несовершеннолетних.

По информации источника, если опекуны Леона напишут заявление в полицию и к их общению возникнут вопросы, то блогерша рискует получить 8 лет заключения.

Примечательно, что сама девушка не раз опровергала связь с актером.

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