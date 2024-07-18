У Ивлеевой арестовали купленный год назад в кредит автомобиль

На машину Насти Ивлеевой наложили запрет на регистрационные действия. Речь идет о «Ламборгини», который был куплен в 2023 году в кредит.

Об аресте машины сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Известно, что машина стоила 40 млн рублей. Кредит был взят на 7 лет.

Пока блогер продолжает ездить на машине. По информации источника, 17 июля она получила штраф за превышение скорости на Московском большом кольце. Размер штрафа составил 500 рублей.

За год иномарка Ивлеевой 72 раза нарушала ПДД, штрафы за нарушения превысили 100 тыс. рублей, но были оплачены.

Также известно, что на блогерше числится долг по налогам в размере 21 млн рублей. Ее представители не комментируют данную тему.

Ранее адвокат Ильдар Мухаметзянов сообщил, что машины Ивлеевой могут изъять в пользу государства и отправить в зону СВО.