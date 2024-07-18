Звезда сериала «Слово пацана» объявил о разводе с женой после четырех лет брака

Актер Андрей Максимов заявил, что собирается разводиться с женой. Причину расставания он пока решил не называть. Артисты были вместе около четырех лет.

Еще совсем недавно звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» публиковал в Сети счастливые фото с супругой. О проблемах в браке он не говорил, поэтому для фанатов стала шоком новость о том, что Андрей решил разойтись с Софией Сливиной.

О разводе Максимов рассказал поклонникам лично в своем блоге. Он отметил, что никаких скандалов ждать не стоит, так как они с Софией остались друзьями.

«Дорогие, друзья и товарищи. Мы с Соней приняли решение разойтись. Мы остаемся в прекрасных отношениях и умираем от любви к нашему сыну. Обнимаем», - поделился актер.

Напомним, что Максимов и Сливина вместе воспитывают ребенка. С кем он останется после развода, пока не уточняется.

Ранее певица Вера Брежнева впервые откровенно заговорила о разводе с Константином Меладзе. Она призналась, что расставание с композитором далось ей тяжело.