Блогерша Настя Ивлеева задолжала ФНС более 1,35 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Весной Настя Ивлеева погасила долг перед ФНС, превышающий 11 млн рублей. Позже стало известно, что на блогершу были наложены два административных штрафа за неуплату налогов. По последним данным, у Насти вновь образовался долг: на этот раз сумма задолженности превышает 1,35 млн.

Сама знаменитость не комментировала проблемы с налоговой.

Напомним, после скандала с «голой» вечеринкой Настя столкнулась с отменой и критикой россиян. Блогерша лишилась рекламных контрактов и эфиров на ТВ. Ивлеева решила уйти в тень и снять собственное шоу о деревенской жизни.

Ранее с мужа Насти Ивлеевой Филиппа Бегака через суд взыскали долги за ЖКХ. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что ФНС заблокировала счета Валерии и Артема Чекалиных из-за долга и декларации.