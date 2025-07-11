Долг и непредоставление декларации: счета блогеров Валерии и Артема Чекалиных заморозили

Столичная инспекция Федеральной налоговой службы заморозила счета блогеров Артема Чекалина и Валерии Чекалиной, передает издание «Постньюс». У бывших супругов вновь возникли проблемы с ФНС.

Счета Лерчек заблокировали 4 июля. Причиной послужило то, что у блогерши имеется непогашенная задолженность в размере 26 миллионов 764 тысяч рублей. На данный момент в отношении её не открыты исполнительные производства.

Артем Чекалин столкнулся с блокировкой счетов еще в прошлом месяце — 6 июня. По информации журналистов, он не предоставил налоговой декларации по индивидуальному предпринимательству, связанному с деятельностью в сфере массовой информации. Согласно последним данным, у него отсутствуют какие-либо долги.

Ранее сообщалось, что Лерчек запустила бизнес-проект. Блогерше не помешало то, что она находится под домашним арестом.