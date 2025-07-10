С мужа Ивлеевой Филиппа Бегака через суд взыскали долги за ЖКХ. Об этом сообщает РИА Новости.

Мировой суд Москвы взыскал с Филиппа Бегака долг за оплату коммунальных услуг.

«Вынесен судебный приказ о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», — рассказал источник.

При этом точная сумма задолженности мужа Насти Ивлеевой не сообщается.

За последние месяцы это не единственный случай, когда со знаменитостей через суд взыскивают долги за ЖКХ. Так, суд принял аналогичное решение в отношении рэпера Тимати 6 июля, сумма задолженности также не раскрывалась.

Кроме того, звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова должна была выплатить около 700 тысяч рублей за неуплату коммунальных услуг и парковочных мест в жилом комплексе Level Barvikha Residence на Рублевке.

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