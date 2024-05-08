Настя Ивлеева может вернуться на телевидение после скандальной «голой» вечеринки

Оскандалившаяся после организации «голой» вечеринки блогер Анастасия Ивлеева может вернуться на телевидение. Она анонсировала съемки новых выпусков шоу о путешествиях «Орел и решка» по городам России.

При этом Ивлеева не стала уточнять, появится ли она сама в кадре и когда состоится премьера.

«Девочки, не поверите, в процессе!» — заявила Ивлеева в своем Telegram-канале.

Программа о путешествиях ранее выходила на телеканале «Пятница!». Какой канал рискнет вернуть в эфир Ивлееву пока неизвестно.

3 мая Настя Ивлеева дала первое интервью после четырех месяцев молчания. Она рассказала, что в марте ездила в Донбасс, заявила, что не планирует уезжать из России и заверила, что оказывает поддержку российским военным.

После этого продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что Ивлеева стала много внимания уделять политике, так как вскоре попробует пойти по стопам Ксении Собчак.