Блогерша Настя Ивлеева после отмены снялась в реалити-шоу о деревенской жизни. Ивлеева рассказала о новом проекте в Telegram-канале.

После «голой» вечеринки Настя Ивлеева столкнулась с критикой россиян и отменой. За это время блогерша успела не только выйти замуж, но и снять реалити-шоу о деревенской жизни. Ивлеева уехала в Брянскую область, чтобы наладить быт в сельской местности. Знаменитость, привыкшая к светским вечеринкам, теперь будет ухаживать за скотом, собирать яйца и мед, копать грядки и ездить на тракторе.

«Я вернулась, чтобы стать идеальной женой фермера», — высказалась знаменитость.

Напомним, Ивлеева вышла замуж в декабре 2024 года. Ее избранником стал Филипп Бегак. До Филиппа Настя состояла в браке с рэпером Элджеем.

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