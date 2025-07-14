Откровения Кудрявцевой о муже-алкоголике принесли ей 5,5 тыс. новых подписчиков

Телеведущая Лера Кудрявцева устроила истерику в соцсетях из-за алкоголизма мужа хоккеиста Игоря Макарова и увеличила свою популярность в соцсетях.

Как пишет Telegram-канал «Светский хроник», всего за три дня в Telegram-канале, где откровенничала с подписчиками 54-летняя Лера, прибавилось 5,5 тысячи новых подписчиков.

Телеведущая на эмоциях призналась, что стала «созависимой» и постоянно боится, что муж-алкоголик, который моложе нее на 16 лет, может умереть без ее поддержки.

Она также подчеркивала, что отдает себе отчет в том, что выносит на публику семейные проблемы. Как пояснила Лера, она просто устала делать вид, что все хорошо.

При этом основной прирост аудитории – 3371 человек наблюдался 13 июля, когда ведущая шоу «Секрет на миллион» призналась, что пожалела о своих словах. Удалять нашумевшие сообщения она не стала.

«Что-то я вчера газанула прилично. Обычно это не в моей природе. Жалею ли? Скорее да, чем нет. Но, как говориться, фарш не провернешь назад. Имеем то, что имеем», — написала Кудрявцева.

Напомним, в начале 2024 года Лера Кудрявцева ушла от молодого мужа-хоккеиста из-за его проблем с алкоголем. Позже отношения пары наладились. Макаров принимает активное участие в воспитании их общей дочери Марии, которая в этом году пойдет в школу.

Ранее Лера Кудрявцева рассказала, как отметила 12-ю годовщину свадьбы с Игорем Макаровым. Супруги вместе с дочерью уехали на природу, где провели время в деревянном доме.