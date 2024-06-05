Блогерша Лерчек назвала Блиновскую подругой и заявила, что ее сердце разбито

Блогерша Лерчек назвала Елену Блиновскую подругой и заявила, что ее сердце разбито. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В Санкт-Петербурге состоялось открытие международного экономического форума. Мероприятие посетили Ксения Собчак, Давид Манукян и Валерия Чекалина, известная как Лерчек. Блогерша находилась в хорошем настроении и охотно общалась с прессой. В беседе с журналистами Валерия прокомментировала ситуацию Блиновской, находящейся в СИЗО.

Чекалина отметила, что относится к Блиновской как к другу, который попал в трудную ситуацию. По мнению блогерши, сердце Елены разбито из-за разлуки с детьми.

«Ей очень сложно. Человек сделал ошибки, как и я, к сожалению. У нее не было возможности выйти из ситуации. Хочу поддержать ее как маму, как женщину, которой сейчас одиноко», — заявила Лерчек.

Также Валерия добавила, что теперь планирует меньше зарабатывать, чтобы «платить меньше налогов».

Ранее сообщалось, что семья Елены Блиновской пытается продать находящуюся под арестом квартиру за 69 млн рублей. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что блогерша Лерчек заплатила 800 млн рублей налогов.