Блогерша Карина Кросс потеряла более 10 млн рублей на своем бренде косметики

Популярная блогерша Карина Кросс потеряла более 10 млн рублей на своем бьюти-бизнесе Kross Cosmetic, специализирующемся на продаже уходовой косметики. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал «SHOT. Проверка».

По информации источника, знаменитость потеряла 12 млн рублей на своем бренде косметики за минувший год. Уточняется, что продажи шампуней «Смойся» и гелей для душа «Твой гелик» снизились на 90%. Таким образом, в 2023-м продажи компании Карины Кросс рухнули до 1,8 млн рублей — она закрыла год с убытком в 1,3 млн рублей.

Примечательно, что 2022-м компания блогерши еще удавалось выходить в плюс на один миллион чистой прибыли при выручке 14 млн рублей.

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