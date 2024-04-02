Налоговая ликвидировала ИП юмориста Семена Слепакова* (признан иноагентом на территории РФ). Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Семен Слепаков* в середине марта подал заявление на закрытие последнего бизнеса в России — своего ИП, которое действовало с 2008 года. Согласно открытым данным, решение о ликвидации было принято регулирующим органом 29 марта 2024 года.

Ранее артист избавился от недвижимости в Москве. Он продал квартиру, расположенную в элитном комплексе Park Residence за 295 миллионов рублей доценту Высшей школы экономики Павлу Толстых. Специально для этой сделки комик зарегистрировал ИП с видом деятельности — «покупка и продажа собственного недвижимого имущества».

Как отмечали журналисты, это было сделано для того, чтобы уменьшить налог, уплачиваемый с продажи недвижимости — с 30% до 6%.

Ранее мы писали о том, что певец Анатолий Цой рассказал о своем бизнесе в четырех странах.

*признан иностранным агентом на территории РФ.