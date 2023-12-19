Врач Павлова считает, что умершему Красилову нельзя было так активно танцевать

Врач Зухра Павлова считает, что умершему Дмитрию Красилову нельзя было так активно танцевать. Об этом сообщает Кp.ru со ссылкой на личный блог эксперта.

18 декабря 2023 года стало известно о смерти 29-летнего Дмитрия Красилова. По предварительным данным, танцор скончался от сердечного приступа. Павлова считает, что Дмитрий совершил роковую ошибку, которая привела его к летальному исходу.

По мнению врача, артисту нельзя было так интенсивно танцевать при его комплекции. «Тренировки при ожирении не должны быть интенсивными, главное — регулярными: ходьба, плавание, специальный комплекс упражнений», — высказалась Зухра.

Павлова отметила, что при лишнем весе идет большая нагрузка на сердечно-сосудистую систему, печень, почки. Также вырабатывается мочевая кислота, которая «пытается справиться с воспалением жировой ткани».

«Причиной смерти Дмитрия, как пишут СМИ, стал сердечный приступ, который явно возможен из-за ожирения. Нет ничего ценнее здорового тела и возможности прожить долгую жизнь», — резюмировала доктор.

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