Блогерша Анна Заворотнюк опубликовала фото с поминок в годовщину смерти мамы
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Блогерша Анна Заворотнюк опубликовала фото с поминок в годовщину смерти мамы. Анна посвятила Анастасии трогательный пост в соцсети.
29 мая 2025 года была годовщина смерти Анастасии Заворотнюк. Актриса долгое время боролась с глиобластомой, однако недуг оказался сильнее. В памятный день семья Анастасии собралась на кладбище и возложила цветы, а после отправилась на поминки. Анна опубликовала фото из кафе, на котором запечатлен поминальный стол с фотографией матери.
«Год без тебя», — лаконично высказалась Анна.
Также в личном блоге она показала детское фото с мамой. На снимке Заворотнюк провожает наследницу в школу. По словам Анны, ей до сих пор сложно принять смерть родительницы.
«Так хочется многое тебе рассказать, познакомить с внуком, услышать твой голос, смех. Ты несла столько радости и дарила столько тепла. Мне всегда будет тебя не хватать», — написала блогерша.
Ранее мы писали, что 24-летний сын Анастасии Заворотнюк появился на кладбище в годовщину смерти матери. Подробности читайте в этой новости.
Также сообщалось, что родные Анастасии Заворотнюк призвали поклонников молиться в годовщину ее смерти.