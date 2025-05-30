Блогерша Анна Заворотнюк опубликовала фото с поминок в годовщину смерти мамы

Также в личном блоге она показала детское фото с мамой. На снимке Заворотнюк провожает наследницу в школу. По словам Анны, ей до сих пор сложно принять смерть родительницы.

«Так хочется многое тебе рассказать, познакомить с внуком, услышать твой голос, смех. Ты несла столько радости и дарила столько тепла. Мне всегда будет тебя не хватать», — написала блогерша.

Ранее мы писали, что 24-летний сын Анастасии Заворотнюк появился на кладбище в годовщину смерти матери. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что родные Анастасии Заворотнюк призвали поклонников молиться в годовщину ее смерти.