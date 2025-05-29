Набрал вес и сильно изменился: 24-летний сын Анастасии Заворотнюк появился на кладбище в годовщину смерти матери

Сын актрисы Анастасии Заворотнюк Майкл Стрюков появился на кладбище в годовщину смерти матери. В Сети обсуждают изменения во внешности наследника: он набрал вес и стал выглядеть старше своих лет.

На это обратило внимание издание «7Дней.ru».

Старшая дочь Заворотнюк Анна приехала на кладбище без мужа, но с братом. Майкла узнали не сразу.

Некоторое время назад молодой человек имел длинные волосы, выразительные глаза. За пару лет он изменился: у Майкла появился «пивной» живот, который виднелся из-под черной рубашки.

Майкл родился во втором браке актрисы с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Он окончил МГИМО. Молодой человек не женат, детей нет. Однако чем он занимается сейчас и как зарабатывает, неизвестно.

Ранее сообщалось, что на могилу Заворотнюк приехала фигуристка Татьяна Навка. Она была в зеленом костюме и с букетом розовых цветов.