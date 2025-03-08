Блогерша Александра Митрошина во время допроса полностью признала вину в уклонении от уплаты налогов

Александра Митрошина на допросе полностью признала вину в уклонении от уплаты налогов. Подробности приводит Telegram-канал «Столичный СК».

На судебном заседании в Москве, куда блогершу доставили из города Сочи, блогерша признала свою вину в полной мере, однако меру пресечения озвучат только на следующей недели.

«В понедельник следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении нее меры пресечения», - доложили представители столичного Следственного комитета.

Напомним, что накануне Александру Митрошину задержали в аэропорту Сочи, куда она прилетела после из Дубае, по делу о неуплате налогов. Против девушки возбудили дело об отмывании денежных средств в особо крупном размере, а именно на сумму 127 миллионов рублей.

А уже сегодня, 8 марта, блогерша была доставлена в Москву в следственное управление для допроса, где она и признала себя виновной.

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