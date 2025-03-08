Уволил команду и уговорил вернуться в РФ: кто подставил блогера Сашу Митрошину

Финансовыми делами задержанной в аэропорту Сочи блогерши Александры Митрошиной последние полгода вел ее новый возлюбленный — тренер по йоге и предприниматель Тимур Кошкаров. Именно он уговорил ее вернуться в Россию из Дубая.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot, Кошкаров уволил всю команду Митрошиной, включая юристов, и перестал отчитываться перед российской налоговой.

Известно, что сам он уехал из России в 2022 году. Кошкаров, ранее страдавший наркотической зависимостью, называет себя предпринимателем, который «живет на дзене и изучает тело». В России его разыскивали из-за неоплаченных дорожных штрафов.

Саша Митрошина последние годы проживает в Дубае. В 2023 году она продала квартиру в Москве, чтобы расплатиться с долгами по налогам, после чего против нее закрыли уголовное дело.

Вечером 7 марта Митрошину задержали по прилету в Сочи. Ее подозревают в легализации денежных средств в особо крупном размере. По предварительным данным, она «отмыла» более 127 миллионов рублей через покупку недвижимости в центре Москвы. Ей грозит до семи лет колонии.