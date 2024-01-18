Блогера Николая Соболева* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал блогера Николая Соболева* (признан в РФ иностранным агентом) за отсутствие плашки иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Северной столицы.

Ютубер признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Блогеру назначили штраф в размере 35 тысяч рублей.

Уточняется, что 29 мая прошлого года Соболев * разместил пост в своем Telegram-канале без указания на то, что информация произведена, распространена и (или) направлена иностранным агентом и (или) касается деятельности иностранного агента, тем самым нарушив право граждан на получение достоверной информации.

Ранее Николай Соболев* заявил, что не собирается уезжать из России.

Также Соболев* назвал спорными санкции, которые понесли гости «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой.

*(признан в РФ иностранным агентом)