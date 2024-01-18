Блогера Николая Соболева* оштрафовали за отсутствие плашки иноагента
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал блогера Николая Соболева* (признан в РФ иностранным агентом) за отсутствие плашки иностранного агента. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Северной столицы.
Ютубер признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Блогеру назначили штраф в размере 35 тысяч рублей.
Уточняется, что 29 мая прошлого года Соболев * разместил пост в своем Telegram-канале без указания на то, что информация произведена, распространена и (или) направлена иностранным агентом и (или) касается деятельности иностранного агента, тем самым нарушив право граждан на получение достоверной информации.
Ранее Николай Соболев* заявил, что не собирается уезжать из России.
Также Соболев* назвал спорными санкции, которые понесли гости «голой» вечеринки блогерши Насти Ивлеевой.
*(признан в РФ иностранным агентом)