«Многие предлагали мне уехать»: блогер Соболев* высказался на тему эмиграции

Популярный блогер Николай Соболев* (признан иноагентом на территории РФ) не планирует уезжать из России, несмотря на статус иноагента. Об этом он заявил в эфире программы RTVI "Респиратор Бабушкина".

«Многие предлагали мне уехать, звали. Родители, например, кричат: „Уезжай и говори все то же самое, только оттуда“. Ну и кем бы я был, и в чем была бы сила, и в чем вообще крутость такого поступка — уехать из России и обсуждать Россию?..», — рассказал блогер.

Соболев* уточнил, что не обладает вторым гражданством. Он также отметил, что не сравнивает свою ситуацию с ситуацией в семье актера Владимира Машкова. Дочь Машкова долгое время проживает в США и выступает с критикой СВО. При этом сам Владимир призывает наследницу вернуться на родину и публично извиниться за произнесенные слова.

«Если бы захотел, то уехал бы, вопрос в том, что я не хочу. Не потому что мне не нравится Америка, она замечательная во многих смыслах и во многих отношениях страна, где происходит много классных вещей», — поделился артист.

Помимо этого, блогер признался, что после включения его в реестр иностранных агентов некоторые рекламодатели отказались работать с ним, а проекты «заморозились». Тем не менее шоумен заверил, что «несильно упал» в финансовом плане.

Ранее Николай Соболев* назвал спорными санкции, которые понесли гости «голой» вечеринки.

*(признан иноагентом на территории РФ)